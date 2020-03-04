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Курс долара впав на міжбанку після кількох днів зростання

Новини » Фінанси     04.03.2020 - 17:12
Курс долара впав на міжбанку після кількох днів зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 24,80 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 4 березня 2020 року знизився на 16 копійок до 24,84 гривень за долар, курс купівлі до 24,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 27,60 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8400 грн/долар, євро 27,5763 - 27,6071 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8100

24,8400

EUR/UAH

27,5763

27,6071

RUB/UAH

0,3742

0,3748

Курс долара впав на міжбанку після кількох днів зростання

Нагадаємо, 3 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0000 грн/долар, євро 27,7877 - 27,8100 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 4 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,01 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (25,68 - 3 березня), продажу - 25,01 (24,95 - 3 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,32 - 3 березня), продажу - 27,92 (27,80 - 3 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,43 - 3 березня), продажу 3,83 (3,80 - 3 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 24,8908 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 24,9386 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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