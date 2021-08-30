Курс долара впав на міжбанку після тривалого зростання

Курс долара на міжбанку у продажу 30 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,86 гривень за долар, курс в покупці до 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 31,68 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8400 - 26,8600 грн/долар, євро 31,6604 - 31,6813 грн/євро, російський рубль 0,3648-0,3651 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 27 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 31,6703 - 31,6939 грн/євро, російський рубль 0,3637 - 0,3641 грн/рубль.