Курс доллара снизился после недельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 26,8601 гривен за 1 доллар (-0,0689 грн). При этом курс доллара на 30 августа составляет 26,929 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,76 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.