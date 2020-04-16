Курс долара впав на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 16 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 14 копійок до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 29,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,4875 - 29,5283 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1100 27,1500 EUR/UAH 29,4875 29,5283 RUB/UAH 0,3654 0,3661

Нагадаємо, 15 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2600 - 27,2900 грн/долар, євро 29,6316 - 29,6642 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3656 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 16 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,49 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,13 (27,12 - 15 квітня), продажу - 27,49 (27,48 - 15 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,24 (29,34 - 15 квітня), продажу - 29,84 (29,93 - 15 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,22 - 15 квітня), продажу 3,71 (3,74 - 15 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень за 1 долар (-0,0197 грн). При цьому курс долара на 16 квітня становить 27,2219 гривень за 1 долар.