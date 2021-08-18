Курс доллара упал до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,6078 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 26,6455 гривен за 1 доллар (-0,0297 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 26,6752 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,65 гривен за доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,23 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.