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Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

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Украина, Среда 18 августа 2021 10:21
Курс доллара вернулся к снижению на межбанке Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,65 гривен за доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,23 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,6300 - 26,6500 грн/доллар, евро 31,2130 - 31,2364 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3630 грн/рубль.

Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

Напомним, торги по доллару 17 августа закрылись в диапазоне: 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 31,2999 - 31,3233 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.

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