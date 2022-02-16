Курс доллара упал еще на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,09 гривен за доллар. Курс упал на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,0943 гривен за 1 доллар (-0,1481 грн). При этом курс доллара на 16 февраля составляет: 28,2424 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 13 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 31,96 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.