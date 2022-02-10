ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара впав ще на 10 копійок

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 лютого 2022 15:39
Курс долара впав ще на 10 копійок Фото: курс долара знизився на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 27,8756 гривень за 1 долар (-0,1039 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,9795 гривень за 1 долар.

Курс долара впав ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після зростання напередодні.

Курс долара впав ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 27,92 гривень за долар, курс в покупці до 27,90 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,91 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України