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Курс долара впав після тривалого зростання

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 16:18
Курс долара впав після тривалого зростання Фото: курс долара впав на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (-0,0248 грн). При цьому курс долара на 21 грудня становить: 27,2846 гривень за 1 долар.

Курс долара впав після тривалого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після безперервного зростання протягом трьох днів поспіль.

Курс долара впав після тривалого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,27 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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