Курс доллара стабилизировался на межбанке

На закрытии межбанковского валютного рынка курс доллара 9 января стабилизировался на отметке 24,12 гривен после резкого роста на открытии межбанка, прибавив в стоимости еще 12 копеек. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 26,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0950 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,7671 - 26,7949 грн/евро, российский рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0950 24,1200 EUR/UAH 26,7671 26,7949 RUB/UAH 0,3933 0,3941

Отметим, торги на межбанке 9 января открылись в диапазоне: доллар 24,0850 - 24,1150 грн/доллар, евро 26,7584 - 26,7869 грн/евро, российский рубль 0,3936 - 0,3943 грн/рубль. Однако в течение дня курс стабилизировался и до закрытия оставался практически без изменений.

В обменных пунктах Украины курс доллара значительно рос второй день подряд. В частности, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в продаже вырос на 28 копеек - до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до 26,77 гривен за евро. По всей видимости, американская валюта продолжит рост по отношению к гривне, поскольку официальный курс на 10 января установлен на отметке 24,11 гривен за доллар.

Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман назвал основные факторы укрепления украинской гривны. По его словам, этому способствовали переводы из-за границы, рекордные урожаи и повышение спроса на украинские облигации.