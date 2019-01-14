Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит чуть больше 28 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 28,07 грн/доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар USD/UAH 28,0200 - 28,0700 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1962 грн/евро, российский рубль 0,4170- 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0200 28,0700

EUR/UAH 32,1417 32,1962

RUB/UAH 0,4170 0,4182

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0400 - 28,0800 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1937 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 2815,3842 гривен за 100 долларов (-11,6306 гривен).