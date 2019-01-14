ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы    14.01.2019 - 10:40
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит чуть больше 28 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 28,07 грн/доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар USD/UAH     28,0200 - 28,0700 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1962 грн/евро, российский рубль 0,4170- 0,4182 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0200    28,0700

EUR/UAH     32,1417    32,1962

RUB/UAH     0,4170       0,4182

Курс доллара стабилизировался на межбанкеНапомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке  закрылись в диапазоне 28,0400 - 28,0800  грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1937 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 2815,3842 гривен за 100 долларов (-11,6306 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара стабилизировался на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь