Курс доллара снизился на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 19 ноября 2019 года снизился на 3 копейки до 24,17 гривен за доллар, курс в покупке до 24,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1400 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7302 - 26,7634 грн/евро, российский рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1400 24,1700 EUR/UAH 26,7302 26,7634 RUB/UAH 0,3781 0,3789

Напомним, 18 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1600 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,7530 - 26,7876 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,34 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 26,95 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,13 (24,06 - 18 ноября), продажи - 24,34 (24,28 - 18 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,57 (26,48 - 18 ноября), продажи - 26,95 (26,86 - 18 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 18 ноября), продажи 3,84 (3,83 - 18 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2420,3928 гривен за 100 долларов (+6,675 гривен).