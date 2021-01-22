Курс доллара снизился на межбанке в конце недели

Курс доллара на межбанке в продаже 22 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 12 копеек до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 34,27 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,2520 - 34,2763 грн/евро, российский рубль 0,3761 - 0,3766 грн/рубль.

Отметим, 21 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2600 - 28,2800 грн/доллар, евро 34,3387 - 34,3545 грн/евро, российский рубль 0,3832 - 0,3836 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 января установлен на таком уровне: 28,1648 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет: 28,2561 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.