Курс долара знизився на міжбанку в кінці тижня

Курс долара на міжбанку в продаж 22 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 34,28 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,2520 - 34,2763 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3766 грн/рубль.

Зазначимо, 21 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2600 - 28,2800 грн/долар, євро 34,3387 - 34,3545 грн/євро, російський рубль 0,3832 - 0,3836 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс знизився на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 28,1648 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить: 28,2561 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.