Курс доллара снизился на межбанке после длительного роста

Курс доллара на межбанке в продаже 4 февраля 2020 года снизился на 4 копейки до 25,01 гривен за доллар, курс в покупке до 24,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 27,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 27,5979 - 27,6365 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3932 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0100 EUR/UAH 27,5979 27,6365 RUB/UAH 0,3922 0,3932

Напомним, 31 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0200 - 25,0500 грн/доллар, евро 27,6826 - 27,7103 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3924 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,15 гривен за доллар, курс евро вырос на 21 копейку до 27,86 гривен за евро

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,92 (24,85 - 31 января), продажи - 25,15 (25,08 - 31 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,28 - 31 января), продажи - 27,86 (27,65 - 31 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,63 (3,65 - 31 января), продажи 3,96 (3,98 - 31 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 25,0836 гривен за 1 доллар (+0,0542 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет 25,0294 гривен за 1 доллар.