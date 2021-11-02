Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 2 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,29 гривен за доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 30,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2750 - 26,2950 грн/доллар, евро 30,4553 - 30,4785 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3668 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 1 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,3000 - 26,3200 грн/доллар, евро 30,4632 - 30,4759 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.