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Курс доллара снизился на межбанке

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 17:22
Курс доллара снизился на межбанке Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 2 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,29 гривен за доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 30,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2750 - 26,2950 грн/доллар, евро 30,4553 - 30,4785 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3668 грн/рубль.

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 1 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,3000 - 26,3200 грн/доллар, евро 30,4632 - 30,4759 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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