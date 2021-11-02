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Курс долара знизився на міжбанку

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 17:22
Курс долара знизився на міжбанку Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 2 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,29 гривень за долар, курс в покупці до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився - 30,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,2750 - 26,2950 грн/долар, євро 30,4553 - 30,4785 грн/євро, російський рубль 0,3661-0,3668 грн/рубль.

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,3000 - 26,3200 грн/долар, євро 30,4632 - 30,4759 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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