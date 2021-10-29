Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 29 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,27 гривень за долар, курс в покупці до 26,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 30,53 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,2500 - 26,2750 грн/долар, євро 30,5083 - 30,5315 грн/євро, російський рубль 0,3713-0,3719 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 28 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3200 - 26,3400 грн/долар, євро 30,6812 - 30,7045 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.