Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 28 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,34 гривень за долар, курс в покупці до 26,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3200 - 26,3400 грн/долар, євро 30,6812 - 30,7045 грн/євро, російський рубль 0,3753-0,3757 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 27 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3500 - 26,3700 грн/долар, євро 30,6055 - 30,6287 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3755 грн/рубль.