Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 29 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,64 гривень за долар, курс купівлі до 27,62 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6250 - 27,6450 грн/долар, євро 32,4731 - 32,4966 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6250 27,6450 EUR/UAH 32,4731 32,4966 RUB/UAH 0,3813 0,3818

Відзначимо, 27 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7300 грн/долар, євро 32,5121 - 32,5245 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 32,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,51 - 28 липня), продажу - 27,81 (27,78 - 28 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,02 (31,94 - 28 липня), продажу - 32,59 (32,52 - 28 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 28 липня), продажу 3,90 (3,94 - 28 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар, що на 0,2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на такому рівні: 27,6867 гривень за 1 долар (+0,0016 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,6851 гривень за 1 долар.