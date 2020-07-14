Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0800 - 27,1000 грн/доллар, евро 30,8522 - 30,8723 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0800 27,1000 EUR/UAH 30,8522 30,8723 RUB/UAH 0,3810 0,3815

Отметим, 13 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 30,7693 - 30,7920 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3837 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 14 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 27,24 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 30,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,01 (26,92 - 13 июля), продажи - 27,24 (27,16 - 13 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,29 (30,15 - 13 июля), продажи - 30,81 (30,66 - 13 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 13 июля), продажи 3,86 (3,86 - 13 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 27,1436 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 14 июля составляет 27,0883 гривен за 1 доллар.