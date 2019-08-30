Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 30 августа 2019 года снизился 5 копеек до 25,16 гривен за доллар, курс в покупке до 25,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1600 грн/доллар, евро 27,7560 - 27,7892 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1300 25,1600 EUR/UAH 27,7560 27,7892 RUB/UAH 0,3780 0,3786

Напомним, 29 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2100 грн/доллар, евро 27,8676 - 27,8873 грн/евро, российский рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на таком уровне: 2514,4111 гривен за 100 долларов (-8,8188 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 30 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 25,27 гривен за доллар, курс евро снизился на 11 копеек до 28,02 гривен за евро

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,04 (25,08 - 29 августа), продажи - 25,27 (25,34 - 29 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,56 (27,67 - 29 августа), продажи - 28,02 (28,13 - 29 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,49 - 29 августа), продажи 3,84 (3,86 - 29 августа) грн за 10 рублей.