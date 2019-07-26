ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    26.07.2019 - 17:20
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июля 2019 года не изменился - 26,38 гривен за доллар, курс в покупке - 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 28,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,3500 - 25,3800 грн/доллар, евро 28,2170 - 28,2454 грн/евро, российский рубль 0,4060 - 0,4012 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,3500      25,3800

EUR/UAH     28,2170      28,2454

RUB/UAH     0,4060        0,4012

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 25 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,4450 - 25,4750 грн/доллар, евро 28,4500 - 28,4835 грн/евро, российский рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,43 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 2543,9728 гривен за 100 долларов (-4,7609 гривен).

Курс доллара упал до нового минимума в этом году Доллар и евро снизились на наличном рынке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь