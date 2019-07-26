Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июля 2019 года не изменился - 26,38 гривен за доллар, курс в покупке - 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 28,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,3500 - 25,3800 грн/доллар, евро 28,2170 - 28,2454 грн/евро, российский рубль 0,4060 - 0,4012 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,3500 25,3800

EUR/UAH 28,2170 28,2454

RUB/UAH 0,4060 0,4012

Напомним, 25 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,4450 - 25,4750 грн/доллар, евро 28,4500 - 28,4835 грн/евро, российский рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,43 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 2543,9728 гривен за 100 долларов (-4,7609 гривен).