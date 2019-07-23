Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 июля 2019 года снизился на 3 копейки до 26,64 грн/доллар, курс в покупке до 25,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 28,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,6200 - 25,6400 грн/доллар, евро 28,5970 - 28,6198 грн/евро, российский рубль 0,4054 - 0,4060 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6200 25,6400

EUR/UAH 28,5970 28,6198

RUB/UAH 0,4054 0,4060

Напомним, 22 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6500 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,7895 - 28,8073 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4077 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,63 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 2563,0047 гривен за 100 долларов (-1,3065 гривен).