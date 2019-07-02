Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2019 года снизился на 2 копейки до 26,18 грн/доллар, курс в покупке - 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 13 копеек до 29,57 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1850 грн/доллар, евро 29,5694 - 29,5785 грн/евро, российский рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1700 26,1850

EUR/UAH 29,5694 29,5785

RUB/UAH 0,4130 0,4136

Напомним, 1 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1800 - 26,2000 грн/доллар, евро 29,6828 - 29,7029 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4168 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,17 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 2617,9033 гривен за 100 долларов (-2,746 гривен).