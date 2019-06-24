Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июня 2019 года снизился на 1 копейку до 26,19 грн/доллар, курс в покупке - 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8173 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1700 26,1900

EUR/UAH 29,7971 29,8173

RUB/UAH 0,4153 0,4158

Напомним, 21 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1850 - 26,2000 грн/доллар, евро 29,5948 - 29,6262 грн/евро, российский рубль 0,4132 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,19 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 2619,1201 гривен за 100 долларов (-10,946 гривен).