Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 25 апреля 2019 года снизился на 5 копеек до 26,62 грн/доллар, курс в покупке до 26,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 29,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5900 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,6239 29,6546 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4110 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5900 26,6200

EUR/UAH 29,6239 29,6546

RUB/UAH 0,4100 0,4110

Напомним, 24 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6400 - 26,6750 грн/доллар, евро 29,8181 - 29,8573 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,61 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 2661,9328 гривен за 100 долларов (+2,5126 гривен).