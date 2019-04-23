Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 апреля 2019 года снизился на 3 копейки до 26,65 грн/доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 29,87 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 26,6300 - 26,6500 грн/доллар, евро 29,8575 - 29,8773 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4179 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6300 26,6500

EUR/UAH 29,8575 29,8773

RUB/UAH 0,4174 0,4179

Напомним, 22 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6850 грн/доллар, евро 29,9978 - 30,0259 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4183 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 2668,8008 гривен за 100 долларов (-8,7363 гривен).