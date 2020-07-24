Курс доллара снизился после 10-дневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 27,7559 гривен за 1 доллар (-0,122 грн). При этом курс доллара на 24 июля составляет 27,8779 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара снизился впервые с 16 июля, когда главой НБУ был назначен Кирилл Шевченко. Падению доллара способствовала продажа НБУ валюты из резервов.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,20 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 июля справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, снизив его по сравнению с 23 июля (27,88 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,62 (27,80 - 23 июля), продажи - 27,91 (28,09 - 23 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,73 (31,85 - 23 июля), продажи - 32,29 (32,43 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,51 (3,52 - 23 июля), продажи 3,94 (3,97 - 23 июля) грн за 10 рублей.