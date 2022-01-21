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Курс долара знижується третій день поспіль

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 15:55
Курс долара знижується третій день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,3181 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,3236 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік.

Курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,33 гривень за долар, курс в покупці - 28,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,09 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,15 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються четвертий квартал поспіль.

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