Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 37,50 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 7,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 18 июля составляет 29,4173 гривен за евро (+0,1419 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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