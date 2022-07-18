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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 июля

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 11:38
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 июля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 37,50 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 7,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 36,25 грн (36,30 - 15 июля)
  • продажа - 37,25 грн (37,30 - 15 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,25 грн (36,25 - 15 июля),
  • продажа - 37,50 грн (37,35 - 15 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 грн (7,60 - 15 июля),
  • продажа - 7,75 грн (7,85 - 15 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 18 июля составляет 29,4173 гривен за евро (+0,1419 гривен).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 июля

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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