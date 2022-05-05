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Курс доллара снижается к основным валютам после решения ФРС по ставкам

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Вашингтон, Четверг 05 мая 2022 11:47
Курс доллара снижается к основным валютам после решения ФРС по ставкам Фото: Курс доллара падает после решения ФРС по ставкам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс доллара вырос 4 мая к корзине основных мировых валют на 0,9% после того, как Федеральная резервная система повысила ставки на 50 базисных пунктов до 0,75-1,0%. Доллар дешевеет, поскольку ФРС отказалась от идеи еще более значительного повышения в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидания повышения ставок ФРС сильно повлияли на рынки в этом году и привели к росту доллару. По сравнению с корзиной его конкурентов в этом году он вырос более чем на 7%.

Но доллар ослаб после того, как ФРС объявила о своем решении поднять процентные ставки на 50 базисных пунктов. Хедж-фонды урезали расширенные длинные позиции после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам, что не рассматривается повышение на 75 базисных пунктов в будущем.

Заседание не стало настоящим сюрпризом, но было немного менее ястребиным, чем ожидалось. И хотя повышение на 75 б.п. больше не будет обсуждаться на заседании ФРС в июне, данные по инфляции и направление войны России против Украины будут определять следующие решения ФРС, говорят аналитики Mirabaud.

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