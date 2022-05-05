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Курс долара знижується до основних валют після рішення ФРС за ставками

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 11:47
Курс долара знижується до основних валют після рішення ФРС за ставками Фото: Курс долара падає після рішення ФРС за ставками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс долара виріс 4 травня до кошика основних світових валют на 0,9% після того, як Федеральна резервна система підвищила ставки на 50 базисних пунктів до 0,75-1,0%. Долар дешевшає, оскільки ФРС відмовилася від ідеї ще більш значного підвищення в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікування підвищення ставок ФРС сильно вплинули на ринки в цьому році і призвели до зростання долара. У порівнянні з кошиком його конкурентів цього року він виріс більш ніж на 7%.

Але Долар ослаб після того, як ФРС оголосила про своє рішення підняти процентні ставки на 50 базисних пунктів. Хедж-фонди урізали розширені довгі позиції після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив журналістам, що не розглядається підвищення на 75 базисних пунктів у майбутньому.

Засідання не стало справжнім сюрпризом, але було трохи менш яструбиним, ніж очікувалося. І хоча підвищення на 75 б.п. більше не буде обговорюватися на засіданні ФРС в червні, дані по інфляції і напрямок війни Росії проти України будуть визначати наступні рішення ФРС, кажуть аналітики Mirabaud.

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