Курс доллара снижается в начале недели

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 26,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,06 (24,19 - 15 ноября), продажи - 24,28 (24,34 - 15 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,47 - 15 ноября), продажи - 26,86 (26,84 - 15 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 15 ноября), продажи 3,83 (3,86 - 15 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,20-24,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 18 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,15 гривен за доллар, курс в покупке до 24,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 ноября справочный курс на уровне 24,12 грн/доллар, снизив его по сравнению с 15 ноября (24,22). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 11-15 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 191,80 млн долларов, что на 180,2 млн долларов больше, чем неделей ранее (372,00 млн долларов).

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.