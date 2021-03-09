Курс доллара снижается на межбанке в начале недели

Курс доллара на межбанке в продаже 9 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,01 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 5 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7550 - 27,7700 грн/доллар, евро 33,0700 - 33,0851 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3733 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,9895 - 33,0106 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 27,7431 гривен за 1 доллар (+0,0340 грн). При этом курс доллара на 9 марта составляет 27,7091гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс вырос после снижения в течение четырех дней подряд.