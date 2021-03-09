Курс долара знижується на міжбанку на початку тижня

Курс долара на міжбанку у продажу 9 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 3 копійки до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,01 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 5 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7550 - 27,7700 грн/долар, євро 33,0700 - 33,0851 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3733 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,9895 - 33,0106 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 27,7431 гривень за 1 долар (+0,0340 грн). При цьому курс долара на 9 березня становить 27,7091 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.