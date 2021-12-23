Курс доллара снова снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,79 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 30,7690 - 30,7916 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3706 грн/рубль.
Напомним, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2850 - 27,3050 грн/доллар, евро 30,8511 - 30,8737 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.