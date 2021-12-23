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Курс долара знову знижується на міжбанку

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 17:20
Курс долара знову знижується на міжбанку Фото: курс долара знизився на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 23 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,79 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 30,7690 - 30,7916 грн/євро, російський рубль 0,3700-0,3706 грн/рубль.

Курс долара знову знижується на міжбанку

Нагадаємо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2850 - 27,3050 грн/долар, євро 30,8511 - 30,8737 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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