Курс долара знову знижується на міжбанку
Курс долара на міжбанку у продажу 23 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,79 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 30,7690 - 30,7916 грн/євро, російський рубль 0,3700-0,3706 грн/рубль.
Нагадаємо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2850 - 27,3050 грн/долар, євро 30,8511 - 30,8737 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.