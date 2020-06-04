Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару в диапазоне 26,7050 - 26,7250 грн/доллар, евро 29,9176 - 29,9373 грн/евро, российский рубль 0,3863 - 0,3868 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7050 26,7250 EUR/UAH 29,9176 29,9373 RUB/UAH 0,3863 0,3868

Торги по доллару на межбанке 3 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9942 грн/евро, российский рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.