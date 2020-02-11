Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4200 - 24,4300 грн/доллар, евро 26,6397 - 26,6561 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4200 24,4300 EUR/UAH 26,6397 26,6561 RUB/UAH 0,3819 0,3823

Напомним, 7 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,7080 - 26,7329 грн/евро, российский рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,5188 гривен за 1 доллар (-0,0182 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет 24,5370 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.