Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,3607 - 27,4023 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3859 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7200 24,7600 EUR/UAH 27,3971 27,4390 RUB/UAH 0,3859 0,3867

Напомним, 16 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,3377 - 27,3794 грн/евро, российский рубль 0,3847 - 0,3858 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне: 2483,5244 гривен за 100 долларов (+4,9485 гривен).

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар).