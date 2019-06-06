Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2019 года снизился на 21 копейку до 26,70 грн/доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,04 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 30,0283 - 30,0481 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6800 26,7000

EUR/UAH 30,0283 30,0481

RUB/UAH 0,4095 0,4101

Напомним, 5 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8850 - 26,9150 грн/доллар, евро 30,3128 - 30,3439 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 2679,5094 гривен за 100 долларов (-13,5004 гривен).