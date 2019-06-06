Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 червня 2019 року знизився на 21 копійку до 26,70 грн/долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 30 копійок до 30,04 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 30,0283 - 30,0481 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6800 26,7000

EUR/UAH 30,0283 30,0481

RUB/UAH 0,4095 0,4101

Нагадаємо, 5 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8850 - 26,9150 грн/долар, євро 30,3128 - 30,3439 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 червня, встановлений на такому рівні: 2679,5094 гривень за 100 доларів (-13,5004 гривень).