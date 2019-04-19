Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 7 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 26,93 грн/доллар, курс в покупке до 26,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8900 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,2324 - 30,2666 грн/евро, российский рубль 0,4205 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8900 26,9300

EUR/UAH 30,2324 30,2666

RUB/UAH 0,4205 0,4216

Напомним, 18 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8350 - 26,8600 грн/доллар, евро 30,1840 - 30,2094 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 апреля установлен на таком уровне: 2683,7655 гривен за 100 долларов (+15,008 гривен).