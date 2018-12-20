Курс долара знижується на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знизився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 20 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,58 грн/долар, купівлі до 27,55 грн/долар. Курс євро у продажу зберігся на рівні 31,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,6200 - 27,6400 грн/долар, євро 31,5779 - 31,6008 грн/євро, російський рубль 0,4090 - 0,4096 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5500 27,5800

EUR/UAH 31,5833 31,6177

RUB/UAH 0,4090 0,4096

Нагадаємо, 19 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,6400 - 27,6600 грн/долар, євро 31,5952 - 31,6153 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2771,7006 гривень за 100 доларів (-13,0937 гривень).