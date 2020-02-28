Курс доллара снижается, евро растет

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 27,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,36 (24,41 - 27 февраля), продажи - 24,58 (24,63 - 27 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,54 - 27 февраля), продажи - 27,06 (26,89 - 27 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 27 февраля), продажи 3,79 (3,82 - 27 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,45 - 24,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 28 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс в покупке 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 27,08 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 27 февраля (24,58 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар). "И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", - сказала Маркарова.