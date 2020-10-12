Курс долара різко зріс на закритті міжбанку

Фото: курс долара знову зростає (РБК-Україна)

На закритті міжбанківського ринку 12 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок - до 28,31 гривень за долар, курс купівлі - до 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 9 копійок - до 33,44 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні валютні торги закрилися в діапазоні 28,2950 - 28,3150 грн/долар, євро 33,4248 - 33,4485 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 9 жовтня торги закрилися в діапазоні 28,2350 - 28,2500 грн/долар, євро 33,3427 - 33,3519 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Це на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Таким чином, регулятор почав піднімати курс долара після декількох днів падіння.