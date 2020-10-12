ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара різко зріс на закритті міжбанку

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 17:28
Курс долара різко зріс на закритті міжбанку
Фото: курс долара знову зростає (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На закритті міжбанківського ринку 12 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок - до 28,31 гривень за долар, курс купівлі - до 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 9 копійок - до 33,44 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні валютні торги закрилися в діапазоні 28,2950 - 28,3150 грн/долар, євро 33,4248 - 33,4485 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс долара різко зріс на закритті міжбанку

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 9 жовтня торги закрилися в діапазоні 28,2350 - 28,2500 грн/долар, євро 33,3427 - 33,3519 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Це на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Таким чином, регулятор почав піднімати курс долара після декількох днів падіння.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка МіжбанкКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся