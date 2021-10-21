Курс доллара резко вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 30,69 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,6761- 30,6994 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 20 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,1900 - 26,2100 грн/доллар, евро 30,5008- 30,5241 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3692 грн/рубль.