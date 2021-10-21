ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Курс доллара резко вырос на межбанке

Новина українською →
Украина, Четверг 21 октября 2021 17:08
Курс доллара резко вырос на межбанке Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 21 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 30,69 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,6761- 30,6994 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Курс доллара резко вырос на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 20 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,1900 - 26,2100 грн/доллар, евро 30,5008- 30,5241 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3692 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна