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Курс долара різко виріс на міжбанку

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 17:08
Курс долара різко виріс на міжбанку Фото: курс долара виріс на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 21 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 17 копійок до 30,69 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,6761 - 30,6994 грн/євро, російський рубль 0,3700-0,3704 грн/рубль.

Курс долара різко виріс на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,1900 - 26,2100 грн/долар, євро 30,5008 - 30,5241 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3692 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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