Курс долара різко виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 21 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 17 копійок до 30,69 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,6761 - 30,6994 грн/євро, російський рубль 0,3700-0,3704 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,1900 - 26,2100 грн/долар, євро 30,5008 - 30,5241 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3692 грн/рубль.