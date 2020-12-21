Курс доллара резко вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 23 копейки до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 34,46 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2000 - 28,2300 грн/доллар, евро 34,4293 - 34,4631 грн/евро, российский рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Отметим, 18 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9800 - 28,0050 грн/доллар, евро 34,2391 - 34,2669 грн/евро, российский рубль 0,3802 - 0,3807 грн/рубль

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 28,0391 гривен за 1 доллар (+0,2111 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,828 гривен за 1 доллар.